COMPASS : des résultats annuels en hausse

Compass grimpe en Bourse de 3,81 % à 1648 pence, après avoir dévoilé des résultats annuels en progression. Ainsi, le rival de Sodexo a affiché un bénéfice d’exploitation courant de 1,74 milliard de livres sterling, en hausse de 7,1% à taux de change constants. La marge opérationnelle est stable à 7,4%. Quant au chiffre d’affaires, il s'affiche à 23,24 milliards, soit une croissance organique de 5,5%. Une croissance "tirée par une excellente croissance en Amérique du Nord, une accélération en Europe et une bonne progression dans le reste du monde" souligne Dominic Blakemore, directeur général."Nous continuons d'améliorer l'efficacité opérationnelle dans l'ensemble de nos activités et avons réussi à faire légèrement progresser la marge, les améliorations dans le reste du monde ayant compensé un volume et un environnement de coûts plus difficiles en Europe, en particulier au Royaume-Uni" ajoute-t-il.Concernant ses perspectives, le groupe prévoit pour l'ensemble de l'année 2019, une croissance organique se situant au milieu de sa fourchette de 4-6%. "Le portefeuille de nouveaux contrats est solide" précise le groupe.