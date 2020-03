Compass : chute de -5% après la réduction des prévisions

18/03/2020 | 17:06

Le titre chute de -5% à la Bourse de Londres. Tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur Compass, Liberum réduit son objectif de cours de 2000 à 1400 pence, dans le sillage d'une réduction de 40,9% de sa prévision d'EBITDA ajusté pour le groupe de restauration collective sur l'exercice 2020.



'L'activité sur les deux dernières semaines de mars devrait être impactée significativement par la propagation du Covid-19 et par les mesures introduites par les gouvernements et les clients', souligne le broker.



'Compass attend un profit opérationnel semestriel inférieur d'environ 125-225 millions de livres aux attentes précédentes', poursuit Liberum, qui anticipe une chute de 50% des volumes en avril, avant un retour graduel aux niveaux normaux vers la fin de l'année.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.