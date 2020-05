Compass : consolide après un gain de +8% en 4 séances

22/05/2020 | 16:39

Le titre consolide aujourd'hui avec un repli de 1,5% après avoir gagné près de 8% sur les quatre dernières séances. Compass a annoncé une augmentation de capital visant des recettes brutes de deux milliards de livres sterling, soit environ 11% de la capitalisation boursière, au prix de 1025 pence par action.



Suite à cette annonce, les analystes de Jefferies ont confirmé aujourd'hui leur recommandation à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 1340 pence.



' L'augmentation de capital renforce le bilan de Compass et devrait maintenir sa surperformance opérationnelle persistante par rapport à ses pairs ' indiques Jefferies.



' Compass présente des multiples attractifs pour le leader de l'industrie, d'autant plus que le groupe devrait être encore plus grand, en raison de ses parts de marché, du développement de l'externalisation et des fusions et acquisitions ' rajoute le bureau d'analyses.



