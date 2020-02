Compass : dans le vert après les chiffres trimestriels

06/02/2020 | 12:31

Le groupe de restauration britannique Compass a publié ce matin une mise à jour de ses résultats commerciaux avant son assemblée générale annuelle à Twickenham, une annonce qui a été chaleureusement accueillie par les investisseurs. Les actions sont actuellement en hausse de 2% à la Bourse de Londres.



Le chiffre d'affaires organique de Compass sur la période de trois mois se terminant au 31 décembre 2019 a augmenté de 5,3%, a indiqué la société, tirée par de nouveaux contrats et de bons taux de conservation, notamment en Amérique du Nord.



Le chiffre d'affaires organique en Amérique du Nord a augmenté de 7,5%, avec une croissance particulièrement forte dans les secteurs des affaires et de l'industrie, ainsi que des soins de santé et de l'éducation, a rajouté le groupe.



En Europe, le chiffre d'affaires organique est stable sur un an, impacté par la baisse des volumes d'activité et d'industrie, que le groupe a réussi à compenser grâce à son programme d'économies.



Le programme d'action sur les coûts, annoncé en novembre, progresse comme prévu, a indiqué Compass.



