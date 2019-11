Compass : en recul avec une dégradation de broker

27/11/2019 | 09:48

Compass recule de 1,1% à Londres sur fond de propos de Liberum qui passe de 'achat' à 'conserver' et réduit son objectif de cours de 2240 à 2000 pence, estimant que le titre du groupe britannique de restauration collective 'semble désormais pleinement valorisé'.



Au lendemain de la publication des résultats pour l'exercice 2018-19, le broker abaisse ses prévisions d'environ 2% pour tenir compte des objectifs du groupe d'une croissance organique de l'ordre de 5% et de marges stables.



'L'incertitude accrue et les coûts de restructuration supplémentaires signifient que les retours de trésorerie additionnels aux actionnaires sont improbables sur le moyen terme', prévient Liberum dans sa note de recherche.



