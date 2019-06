Compass : renforce en Scandinavie avec le rachat de Fazer Food

"Il s'agit d'une acquisition très intéressante pour Compass Group, qui est déjà présent dans la région", déclare, dans un communiqué, le numéro un mondial du secteur devant le français Sodexo.

Compass Group, qui fournit des cantines d'entreprises, d'écoles et de bases militaires dans une cinquantaine de pays, a réduit ses coûts et ses activités non essentielles l'an dernier, pour se concentrer sur l'alimentaire.

Fazer Food Services emploie 7.000 personnes sur plus d'un millier de sites en Finlande, Suède, Norvège, Danemark et Estonie.

Compass déboursera 420 millions d'euros en numéraire, le solde du paiement devant être versé dans les sept ans à venir en fonction de certaines conditions.

(Tarmo Virki, avec Justin George Varghese à Bangalore; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv COMPASS GROUP PLC -0.19% 1854.5 12.61% SODEXO -0.48% 103.85 16.65%