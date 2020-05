COMPUGROUP MEDICAL : Baader Bank dégrade le titre

Données financières (EUR) CA 2020 787 M EBIT 2020 142 M Résultat net 2020 90,7 M Dette 2020 561 M Rendement 2020 0,69% PER 2020 40,7x PER 2021 37,2x VE / CA2020 5,41x VE / CA2021 4,83x Capitalisation 3 696 M Graphique COMPUGROUP MEDICAL SOCIETAS EUROPAEA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique COMPUGROUP MEDICAL SOCIETA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 73,67 € Dernier Cours de Cloture 76,35 € Ecart / Objectif Haut 4,78% Ecart / Objectif Moyen -3,51% Ecart / Objectif Bas -12,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Frank Gotthardt Chairman-Management Board & CEO Klaus Esser Chairman-Supervisory Board Michael Rauch Chief Financial Officer Hannes Reichl Director-Clinical & Social Care Daniel Gotthardt Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) COMPUGROUP MEDICAL SOCIETAS EUROPAEA 19.76% 3 997 ORACLE CORPORATION 1.04% 168 811 SAP SE -11.37% 137 330 INTUIT INC. 9.89% 75 030 SERVICENOW INC. 35.89% 73 163 RINGCENTRAL, INC. 63.06% 24 176