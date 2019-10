ConocoPhilips : consensus battu au 3e trimestre

29/10/2019 | 14:26

ConocoPhilips publie au titre de son troisième trimestre 2019 un BPA ajusté de 82 cents, en baisse de 40% en comparaison annuelle, mais dépassant tout de même d'une dizaine de cents l'estimation moyenne des analystes.



La compagnie pétrolière explique cette baisse de profits sous-jacents par de moindres prix réalisés et par des dépenses d'exploration plus élevés du fait d'une augmentation des coûts de puits à sec, en partie compensés par des volumes plus importants.



'En novembre, nous présenterons un plan financier et de capitaux sur 10 ans, lors d'une réunion analystes et investisseurs qui se concentrera sur la génération de free cash-flow', indique à cette occasion le PDG du groupe, Ryan Lance.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.