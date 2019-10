ConocoPhillips : hausse de 38% du dividende

07/10/2019 | 15:05

ConocoPhillips annonce relever de 38% son dividende trimestriel par action, à 42 cents, hausse représentant un montant annualisé d'environ 500 millions de dollars. Il sera mis en paiement le 2 décembre au profit des actionnaires enregistrés au 17 octobre.



'Cette hausse de notre dividende ordinaire reflète la transformation significative que notre entreprise a réalisé au cours des toutes dernières années', commente Ryan Lance, le PDG de la compagnie pétrolière américaine.



Par ailleurs, le groupe affiche son intention de racheter pour trois milliards de dollars de ses propres actions en 2020 et réaffirme sa volonté de rendre plus de 30% de son cash des activités à ses actionnaires par des dividendes et des rachats d'actions.



