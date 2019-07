Constellation B. : perspectives 'réalisables', dit Jefferies

17/07/2019 | 14:53

L'analyste Jefferies confirme ce mercredi sa recommandation “achat” sur le titre du groupe Constellation Brands, après avoir effectué une analyse approfondie de son portefeuille de marques de bières.



“Bien qu'il y ait eu un certain scepticisme quant à la durabilité de la croissance, nos estimations tablent sur une croissance en volume d'environ 6 à 7% sur la période allant de 2020 à 2024, ce qui suggère que les perspectives de Constellation Brands, entre 5,5 et 7,5%, sont réalisables. Nous considérons que le secteur de la bière est l'un des meilleurs atouts [de Constellation Brands]”, indique le broker.



Jefferies confirme au passage son objectif de cours de 270 dollars, à comparer à un cours actuel en-dessous de 200 dollars.





