Constellation Brands : Jefferies relève sa cible

01/10/2019 | 15:05

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et rehausse son objectif de cours de 270 à 281 dollars sur Constellation Brands, déclarant percevoir un risque-rendement favorable à l'approche la publication des résultats de deuxième trimestre, le 3 octobre.



'Une forte croissance de 10% dans l'activité bière selon les données Nielsen soutiennent un nouveau trimestre vigoureux', pointe le broker, qui remonte à 7,5% son estimation de croissance organique des ventes pour la bière (contre moins de 7% pour le marché).



Jefferies juge en outre probable un relèvement par le groupe de son estimation de BPA pour l'exercice 2020, actuellement entre 8,65 et 8,95 dollars hors Canopy, grâce au moment d'une cession de vins dilutive sur le BPA.



