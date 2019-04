CONSTELLATION BRANDS : bat le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Constellation Brands a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs attentes. Le distributeur américain de la bière Corona et du vin Mondavi a réalisé au quatrième trimestre un bénéfice net en hausse de 36% à 1,239 milliard de dollars, ou 6,37 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,84 dollar, au dessus du consensus qui le donnait à 1,72 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 2% à 1,797 milliard. Wall Street visait 1,732 milliard. Les ventes de bières ont grimpé de 9,3% à 1,09 milliard. Celles de vins et spiritueux ont reculé de 7,6% à 707,1 millions.Le groupe table pour l'exercice en cours sur un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 8,5 et 8,8 dollars. Cette prévision intègre l'impact de la cession d'une trentaine de ses marques de vins et de spiritueux bas de gamme (sous les 11 dollars la bouteille) à E.& J. Gallo Winery pour 1,7 milliard de dollars.En revanche, la prévision n'intègre pas les résultats du producteur de cannabis Canopy Growt, acquis l'an dernier pour 4 milliards de dollars.Les analystes tablent sur un BPA de 9,36 dollars.Le troisième brasseur américain derrière Anheuser-Busch et MillersCoors s'attend à ce que ses ventes de vins et spiritueux baissent de 25% à 30% à l'issue de l'exercice.