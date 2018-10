CONSTELLATION BRANDS : bat le consensus grâce à la Corona

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Constellation Brands est attendu en forte hausse à Wall Street, soutenu par une forte consommation de Corona cet été. Au deuxième trimestre clos fin août, le bénéfice net du groupe américain de vins, bières et spiritueux a progressé de 129% à 1,15 milliard de dollars, ou 5,87 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,87 dollars, supérieur au consensus qui le donnait à 2,59 dollars. Le chiffre d'affaires a grimpé de 10,1% à 2,3 milliards. Fort de ces résultats, la société a relevé ses prévisions annuelles.Le fabricant de Corona table désormais sur un BPA hors éléments exceptionnels compris entre 9,6 et 9,75 dollars, contre entre 9,4 et 9,70 dollars auparavant.