Constellation Brands : BPA meilleur que prévu au 2e trimestre

03/10/2019 | 14:02

Constellation Brands dévoile, au titre de son deuxième trimestre comptable, un BPA en baisse de 5% à 2,72 dollars sur une base comparable (2,91 dollars hors Canopy), mais battant de neuf cents le consensus de marché.



Toujours sur une base comparable, le groupe américain de boissons alcoolisées a vu son profit opérationnel augmenter de 1% à 792 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires en progression de 2% à 2,34 milliards.



Constellation Brands relève pour l'exercice 2019-20 ses fourchettes cibles de BPA comparable à entre neuf et 9,20 dollars (et non plus entre 8,65 et 8,95 dollars) et de free cash-flow à entre 1,3 et 1,4 milliard de dollars (et non plus entre 1,2 et 1,3 milliard).



