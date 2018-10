Le cabinet de conseil en stratégie de marques Interbrand vient de sortir son top 100 2018 des marques mondiales les mieux valorisées. La fameuse marque de bière mexicaine est valorisée 5,5 milliards de dollars, en augmentation de 16%.

Tout comme ses confrères Brand Finance et Kantar Millward Brown, Interbrand procède chaque année à une valorisation des meilleures marques mondiales. Ces experts reconnus intègrent plusieurs critères comme la notoriété et la longévité de la marque, son leadership sur son marché, etc. et ne se cantonnent pas du tout à des considérations financières.

La plupart des sociétés qui détiennent ces 100 marques sont cotées en Bourse. Et il est intéressant de constater que comme Constellation Brands, le propriétaire de CORONA, la grande majorité de ces sociétés ont des performances boursières exceptionnelles.

Le cours de Bourse de Constellation Brands s’établit hier 4 octobre 2018 à 222 dollars, soit une augmentation de +258% sur 5 ans !

Les 5 premières marques du top, Apple, Google, Amazon, Microsoft et Coca-Cola augmentent respectivement leur cours de Bourse depuis 5 ans de +230%, + 169%, +498%, +233% et +23%.

Un bon nombre de ses marques n’ont pas le même nom que leur société propriétaire. Mes Marques En Bourse vous permet de le connaitre en 1 clic, et de visionner également leur portefeuille de marques sœurs.

Voici la liste de ses marques, leur classement dans le Top 100 et l’évolution du cours de Bourse de leur société propriétaire : Google, 2ème, +169% ; Mercedes-Benz, 8ème, +% ; Louis Vuitton, 18ème, +120% ; Zara, 25ème, +13% ; H&M, 30ème, -48% ; Pampers, 31ème, +8% ; Budweiser, 33ème, +5% ; Nescafé, 37ème, +31% ; Gucci, 39ème, +169% ; Cartier, 67ème, -15% ; Land Rover, 78ème, -48% ; Jack Daniel’s, 84ème, +81%, CORONA, 85ème, +258% ; KFC, 86ème, +79% ; John Deer, 88ème, +92% ; Mini, 90ème, -2% ; Dior, 91ème, +120% ; Sprite, 96ème, +23% ; Johnnie Walker, 97ème, +39% ; Hennessy, 98ème, +120%.

Alors « à vos marques » pour investir en Bourse et réaliser des plus-values !

(L'abus d'alcool est dangereux pour la santé)