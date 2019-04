Constellation Brands : cession de marques de vins à Gallo

04/04/2019 | 13:31

Constellation Brands a fait part mercredi soir d'un accord pour la cession de 30 marques de vins et de spiritueux à la maison familiale californienne E. & J. Gallo Winery, moyennant un montant de 1,7 milliard de dollars.



Le groupe explique que cette cession s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme, le portefeuille ainsi vendu consistant en bouteilles dont les prix ne se montent au maximum qu'à 11 dollars l'unité.



Constellation Brands prévoit donc de se concentrer sur les marques de vins restantes, comme Robert Mondavi, Kim Crawford -le numéro un des sauvignons blancs aux Etats-Unis- et Meiomi, le premier pinot noir du pays.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.