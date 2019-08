Constellation Brands : cession du whisky Black Velvet

13/08/2019 | 12:45

Constellation Brands a annoncé mardi la cession du whisky canadien Black Velvet au groupe Heaven Hill Brands pour 266 millions de dollars, un montant qui sera intégralement versé en cash.



Le groupe américain de vins et spiritueux justifie sa décision par sa volonté de poursuivre sa stratégie de 'premiumisation', caractérisée par une plus grande attention portée aux marques haut de gamme ou à forte croissance.



L'accord trouvé avec Heaven Hill Brands inclut la distillerie de Black Velvet, située à Lethbridge, dans la province d'Alberta, ainsi que le reste des marques de whisky produites sur le site.



L'opération devrait être bouclée d'ici à la fin de l'année.



