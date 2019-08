Constellation Brands : des pertes sur l'investissement Canopy

26/08/2019 | 16:13

Constellation Brands envisage d'essuyer une perte trimestrielle de 54,8 millions de dollars sur son investissement dans Canopy Growth, peut-on lire dans un formulaire déposé auprès de la SEC lundi.



Dans l'avis financier, le groupe de vins et spiritueux précise que la perte s'entend au titre de son trimestre allant de la fin du mois de mai à la fin du mois d'août.



Pour mémoire, Constellation Brands avait annoncé en août 2018 un investissement de quatre milliards de dollars dans la société canadienne spécialisée dans la production et la distribution de cannabis.



Alors que ses actions ont été acquises à un prix de 48,6 dollars canadiens, le cours de Bourse de Canopy n'atteint plus que 32,8 dollars aujourd'hui.



