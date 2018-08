Constellation Brands : investit 4 milliards dans Canopy Growt

15/08/2018 | 18:12

L'entreprise américaine de boissons alcoolisées Constellation Brands annonce s'apprêter à augmenter sa participation dans Canopy Growth, via l'acquisition de 104,5 millions d'actions de la société canadienne spécialisée dans la production et la distribution de cannabis à usage médical, dans le cadre d'un investissement évalué à environ 4 milliards de dollars US.



Ces actions seront acquises au prix de 48,60 dollars canadiens, précise Constellation Brands. Les fonds permettront à Canopy Growth de poursuivre son expansion.



Après la transaction, Constellation Brands détiendra environ 38% du capital de Canopy.





