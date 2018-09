Constellation Brands : profite de l'analyse de Jefferies

07/09/2018 | 16:49

Le titre débute la séance dans le vert à la Bourse de New York après l'analyse positive de Jefferies. Le bureau d'études initie un suivi de Constellation Brands avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 283 dollars, jugeant que la sous-performance du titre depuis le début de l'année 'crée un point d'entrée attractif pour un dossier de croissance convaincant'.



'Des résultats solides devraient continuer étant donné son leadership dans les importations du Mexique, de l'espace supplémentaire pour l'expansion de la marge brute, une position unique pour le marché du cannabis et une valorisation attractive', juge le broker.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.