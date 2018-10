Constellation Brands : relève ses prévisions de résultats

04/10/2018 | 15:17

Constellation Brands a relevé ses prévisions de résultats annuels en raison de la croissance des ventes des vins super premium au cours du dernier trimestre.



Le bénéfice net de la société pour les trois derniers mois au 31 août a plus que doublé pour atteindre 1,15 milliard de dollars, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 10% à 2,3 milliards de dollars.



'La croissance du résultat par action à deux chiffres que nous avons enregistrée au deuxième trimestre constitue le plus haut niveau pour les entreprises de produits de consommation ', a déclaré le directeur générale, Rob Sands.



Constellation a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'année entière de 9,60 à 9,75 dollars, contre 8,70 dollars pour l'exercice précédent, sans compter son investissement récent dans Canopy Growth, un producteur canadien de marijuana.



Les actions de Constellation sont actuellement en hausse de 4% en négociation avant ouverture à la Bourse de New York.



