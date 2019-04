Constellation Brands : trimestriels supérieurs aux attentes

04/04/2019 | 15:44

Le fabricant de boissons alcoolisées Constellation Brands publie ce jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus par les performances de ses marques de bière Modelo et Corona.



Ainsi, le bénéfice net de Constellation Brands s'est élevé à 1,24 milliard de dollars, soit 6,57 dollars par action, contre 910,5 millions de dollars, ou 4,76 dollars par action, un an plus tôt. Les ventes de Constellation ont pour leur part atteint 1,97 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre 1,93 milliard de dollars à la même période l'an dernier.



Le groupe a également indiqué anticiper, pour son exercice 2019/2020, un BPA compris entre 8,47 dollars et 8,77 dollars.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.