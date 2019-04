Constellation Brands : va vendre 30 marques de vins et de spiritueux

Il y a deux mois, le propriétaire de la bière Corona et de la vodka Svedka avait fait état de sa volonté de vendre ces marques de vin, le groupe précisant alors privilégier les bières et les produits à base de cannabis destinés à une clientèle plus jeune, confirmant ce qu'avait rapporté Reuters en octobre.

La transaction conclue avec E.& J. Gallo Winery, un groupe familial devenu le premier exportateur de vins californiens, porte notamment sur les marques commercialisant des bouteilles à 11 dollars ou moins, comme Clos du Bois, Ravenswood ou encore Mark West.

Constellation Brands, qui annonce ce jeudi ses résultats trimestriels, pense pouvoir finaliser la cession au premier trimestre de son exercice fiscal 2020.

Le groupe, qui avait cédé en 2016 sa division canadienne de vins, conserve des marques de vins plus haut de gamme comme Robert Mondavi, Meiomo et Kim Crawford.

Fondé en 1945, Constellation Brands est le troisième brasseur aux Etats-Unis derrière Anheuser-Busch et MillersCoors, pesant plus de 34 milliards de dollars en Bourse.

(Soundarya J à Bangalore, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Dominique Rodriguez)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ANHEUSER-BUSCH INBEV -0.28% 74.72 29.50% CONSTELLATION BRANDS 1.69% 179.69 11.73%