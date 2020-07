Constellation Brands : BPA trimestriel supérieur aux attentes

01/07/2020 | 13:52

Constellation Brands dévoile, au titre de son premier trimestre 2020-21, un BPA en hausse de 4% à 2,30 dollars sur une base comparable (2,44 dollars hors Canopy), dépassant de plus de 20 cents le consensus de marché.



Toujours sur une base comparable, le groupe américain de boissons alcoolisées a vu son profit opérationnel reculer de 1% à 691 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires en diminution de 6% à 1,96 milliard.



Par ailleurs, Constellation Brands fait part de l'acquisition d'Empathy Wines, une marque de vins qui vient 'renforcer sa position sur les marchés direct-aux-consommateurs et e-commerce au sein de la catégorie vins et spiritueux'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.