Constellation Brands : s'envole après une analyse positive

09/04/2020 | 17:22

Le titre s'envole de plus de +4% à Wall Street profitant de l'analyse de Jefferies. Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 215 dollars sur le titre, au lendemain de l'annonce, par le groupe de boissons alcoolisées, d'une réduction de ses activités de production de bière au Mexique.



'Si elle n'est pas la bienvenue, cette nouvelle ne surprend pas après des décisions similaires d'AB InBev et Heineken la semaine dernière, et constitue un meilleur scénario qu'une fermeture complète', souligne le broker, ajoutant que la valorisation demeure 'attractive'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.