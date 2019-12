Constellation Brands : vend la marque de bière Ballast Point

04/12/2019 | 16:49

Le brasseur Kings & Convicts, basé à Chicago, a signé un accord avec Constellation Brands pour l'acquisition de la marque de bière Ballast Point, ont annoncé les deux groupes.



L'accord comprend un certain nombre d'installations de production et des brasseries, à l'exclusion des activités de Constellation à Daleville, en Virginie.



Constellation a déclaré vouloir se concentrer davantage sur son portefeuille de produits hautement performant et sur les lancements de nouveaux produits à venir, notamment Corona Hard Seltzer, dont le lancement est prévu pour le printemps prochain.



La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'exercice 2020. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.



