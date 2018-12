Constellium : Grand retour des acheteurs 12/12/2018 | 17:59 achat En cours

Cours d'entrée : 8.73$ | Objectif : 10.8$ | Stop : 7.4$ | Potentiel : 23.71% L'impulsion haussière observée récemment a libéré un nouveau potentiel haussier pour le titre Constellium.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 10.8 $. Graphique CONSTELLIUM Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 7.57 USD en données hebdomadaires.

Le titre est valorisé sur 2018 à 0.49 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 9.9 USD. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Aluminium Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CONSTELLIUM -27.17% 1 093 ARCONIC -26.09% 9 733 NORSK HYDRO -35.75% 9 670 ALUMINUM CORPORATION OF CHI.. -55.50% 7 061 HINDALCO INDUSTRIES -21.12% 6 739 ALCOA CORPORATION -47.22% 5 302 CHINA HONGQIAO GROUP LTD -48.51% 5 033 ALUMINA LIMITED -11.11% 4 472 UNITED COMPANY RUSAL PLC -58.91% 4 413 PRESS METAL ALUMINIUM HOLDI.. --.--% 4 412 SHANDONG NANSHAN ALUMINUM C.. -32.75% 3 939

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.