CAF : en hausse après le contrat avec la SNCF

L'action CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) prenait près de 2% ce midi à la Bourse de Madrid. Hier, la SNCF a annoncé que l'équipementier ferroviaire espagnol avait été pressenti comme attributaire d'une commande de 28 rames de trains Intercités destinés aux lignes Paris/Clermont et Paris/Limoges/Toulouse. Un contrat estimé à 700 millions d'euros.



Cette affaire est assortie d'une option sur 75 trains supplémentaires qui pourraient être destinés, entre autres, à l'axe Bordeaux-Marseille.



'L'offre de CAF s'est avérée être la meilleure sur les critères de performance technique, d'innovation, et de coût', indique la SNCF.



CAF dispose de sites industriels à Beasain, dans le Pays basque espagnol, et à Bagnères‐de‐Bigorre, en France.





