Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril : LEADMIND AU ROLLING STOCK MAINTENANCE EUROPE 2018

28/11/2018

CAF va participer au prochain congrès Rolling Stock Maintenance 2018 qui se tiendra à Londres les 4 et 5 décembre prochains. Cette conférence présentera divers cas d'étude et expériences en matière de réduction des coûts de maintenance de matériel roulant qui garantissent de hauts niveaux de qualité, ainsi que de nouveaux outils et process pour ce faire.

CAF y présentera sa nouvelle plate-forme numérique LeadMind. Cet outil supervise, enregistre et interprète les données émises tant par le matériel roulant que par l'opérateur et l'infrastructure. LeadMind transforme ces données en information de haute valeur qui se traduit par des gains de coûts, une sécurité accrue et un meilleur service.

Le développement de nouveaux produits, outils et techniques permettent à CAF de surveiller et de diagnostiquer en temps réel tous les agents impliqués dans la maintenance ferroviaire. Le système est basé sur les technologies Machine Learning et Big Data qui permettent d'améliorer substantiellement et de garantir de façon efficiente la gestion, l'exploitation et la maintenance des flottes.

Pour plus d'information sur l'évènement, consulter le site : www.rolling-stock-maintenance.com

Date : 4-5 décembre

Lieu : ILEC Conference Centre. Londres, Royaume-Uni