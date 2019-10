Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S A : CAF PARTICIPERA AU SALON AUSRAIL PLUS QUI AURA LIEU À SIDNEY DU 3 AU 5 DÉCEMBRE

31/10/2019

Le plus important congrès ferroviaire d'Australie, AusRail Plus, aura lieu à Sidney du 3 au 5 décembre. À cette occasion, CAF présentera ses derniers développements en solutions de transport durable.

Ces dernières années, CAF s'est haussé au rang des grands fournisseurs ferroviaires en Océanie. La société y compte plusieurs projets de tramways, pour des villes comme Sidney, Canberra, Newcastle et, prochainement, Parramatta. De plus, CAF a livré des trains de banlieue à Auckland Transport, en Nouvelle-Zélande et, cette même année, a remporté le projet de trains régionaux pour Transport for New South Wales en Australie.

Date : 3-5 Décembre

Lieu : ICC Sydney

Stand : 118