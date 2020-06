ContextVision AB (publ) : lancement de l’INIFY 0 29/06/2020 | 17:25 Envoyer par e-mail :

Contextvision est une entreprise suédoise cotée à Oslo (Norvège). Créée en 1983, elle est spécialisée dans le développement de logiciels d'amélioration du diagnostic médical. Ses solutions sont principalement axées sur l'imagerie médicale. Contextvision a annoncé aujourd'hui que l'INIFI avait reçu la certification CE. L'INFI est un logiciel basé sur l'intelligence artificielle et dont l'objectif est d'optimiser le diagnostic des cancers de la prostate. Grâce à un algorithme, le logiciel identifie et quantifie les zones susceptibles d'être cancéreuses. L'obtention de la certification CE, signifie que Contextvision va pouvoir débuter la commercialisation d'INIFY. Le PDG de l'entreprise (Fredrik Palm) s'est dit "fier de l'excellente performance de notre remarquable équipe multidisciplinaire". Il a également souligné que cette solution permettrait d'optimiser le travail des systèmes de santé, soumis à "de lourdes charges" et un "manque de ressources". Saluée par les investisseurs, cette annonce a permis au titre de décoller de plus de 14%, à 246NOK.

Données financières NOK USD EUR CA 2020 113 M 11,7 M 10,4 M Résultat net 2020 19,8 M 2,05 M 1,82 M Tréso. nette 2020 48,7 M 5,03 M 4,47 M PER 2020 84,1x Rendement 2020 - Capitalisation 1 663 M 171 M 153 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 14,3x Nbr Employés 46 Flottant 25,9% Graphique CONTEXTVISION AB (PUBL) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CONTEXTVISION AB (PUBL) Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 130,00 NOK Dernier Cours de Cloture 215,00 NOK Ecart / Objectif Haut -39,5% Ecart / Objectif Moyen -39,5% Ecart / Objectif Bas -39,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Fredrik Palm Chief Executive Officer Erik Danielsen Chairman Ann-Charlotte Linderoth Chief Financial Officer Arto Järvinen Chief Technical Officer Martin Hedlund Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CONTEXTVISION AB (PUBL) 106.73% 171 CHEWY, INC. 61.86% 18 849 TRACTOR SUPPLY COMPANY 39.11% 15 030 ULTA BEAUTY -24.95% 10 699 NEXT -31.60% 7 545 GRANDVISION N.V. -9.19% 7 080