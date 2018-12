Continental : toujours neutre, Invest abaisse sa cible

04/12/2018 | 15:47

Invest Securities annonce ce mardi revoir à la baisse son objectif de cours sur le titre Continental, passant de 146 à 143 euros, notant une 'visibilité limitée' et des 'doutes persistants sur 2019'.



'L'avertissement du 22 août et la publication T3 18 nous avaient conduit à ajuster à la baisse nos BNA 2018/20e en deux étapes. Après contact avec le groupe, nous comprenons que T4 et surtout 2019 restent difficiles surtout dans les activités Powertrain et chez ContiTech. Ainsi, nous abaissons une troisième fois nos estimations de BNA2019/20e de respectivement -0,5%/-2,2%/-0,3%, cette révision pesant surtout sur 2019, dans l'attente de la publication T4 et des premières guidances sur cet exercice', explique Invest Securities.



L'analyste maintient par ailleurs son opinion 'neutre' sur le titre.





