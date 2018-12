CONTINENTAL : Invest Securities abaisse sa cible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities abaisse son objectif de cours de 146 à 143 euros sur le titre Continental, tout en maintenant son opinion Neutre, invoquant la visibilité limitée et les doutes persistants sur 2019 pour l’équipementier automobile allemand. Après contact avec le groupe, le bureau d’études comprend que le quatrième trimestre et surtout 2019 restent difficiles, surtout dans les activités Powertrain et chez ContiTech. In fine, malgré la baisse de 39% du titre depuis le début d’année, l’analyste constate qu’il n’y a toujours pas de franc signal acheteur.