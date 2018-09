CONTINENTAL : après le « profit warning », les cadres sous pression ?

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’heure n’est pas à la fête chez Continental. Reuters s’est procuré un message signé par le Directoire et diffusé en interne qui accroît la pression sur ses cadres, suite au nouveau « profit warning » lancé en août par l’équipementier automobile allemand. " Ce sont des signaux extrêmement alarmants. Par conséquent, nous disons: ce train ne peut pas continuer sur de mauvais rails. Cela doit s'arrêter ici et maintenant ", est-il écrit dans cette note, rapporte Reuters.Ce document souligne les problèmes de plusieurs divisions: " Elles n'arrivent pas à atteindre leurs propres objectifs. Elles ne réalisent pas ce qu'elles promettent. Elles ne façonnent pas leur propre destin et laissent le potentiel du marché à nos concurrents ", cite le média." Il y aura des ajustements au niveau de la direction des secteurs où notre confiance envers les responsables concernés a été ébranlée ", conclut le directoire.