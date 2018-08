Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’allemand Continental (+0,38% à 187,20 euros) annonce l’acquisition de l’australien Kmart Tyre and Auto Service (KTAS) pour près de 227 millions d’euros auprès du conglomérat Wesfarmers Limited of Australia. Basé à Sydney, KTAS est spécialisé dans la vente de pneumatiques et de services automobiles. Le groupe emploie plus de 1 200 salariés et compte 258 points de vente. "L’Australie représente un marché très prometteur pour Continental", a déclaré Nikolai Setzer, un membre du comité exécutif de Continental.