CONTINENTAL : sérieux dérapage en Bourse après son « profit warning »

C’est une terrible sortie de route pour Continental : le titre s’effondre de 13,71% à 159,90 euros sur la place de Francfort, suite à un nouvel abaissement des prévisions annuelles. L’équipementier automobile allemand, surtout connu pour ses pneumatiques, pointe du doigt des ventes plus faibles que prévu et une hausse des coûts liés à la transition vers les technologies hybrides et électriques. Tout comme il évoque des charges non spécifiées liées à des garanties.De ce fait, Continental vise désormais un chiffre d'affaires d'environ 46 milliards d'euros et une marge d'Ebit de plus de 9% pour son exercice 2018. Précédemment, le groupe allemand visait respectivement 47 milliards d'euros et plus de 10%.Il ne s'agit pas du premier " profit warning " de Continental cette année. Déjà, à la mi-avril, l'équipementier automobile avait revu à la baisse ses prévisions annuelles de marge, en raison d'effets de change et de dépréciations dans la branche Pneu.Et comme au printemps, Continental a entraîné l'ensemble du secteur automobile dans sa chute. Ainsi, les équipementiers français Valéo (-8,43%) et Faurecia (-5,53% ) s'avèrent sévèrement touchés, tout comme Michelin (-5,55%) le grand rival français de Continental.