Continental abaisse ses prévisions 2018, le secteur chute

Continental table désormais sur un chiffre d'affaires d'environ 46 milliards d'euros et une marge d'Ebit de plus de 9% pour l'exercie 2018, au lieu de, respectivement, 47 milliards d'euros et plus de 10% prévus auparavant.

L'action chute de plus de 11% vers 09h30 GMT en Bourse de Francfort et tout le secteur européen des équipementiers automobiles suit le mouvement.

A Paris, les deux plus fortes baisses du CAC 40 sont pour Michelin (-3,81%) et Valeo (-3,48%). Faurecia perd 4,7%, la plus forte baisse du SBF 120. L'indice Stoxx du secteur automobile recule de plus de 2%, le plus net repli sectoriel en Europe.

A Milan, l'action Pirelli perd 3,42%.

(Christoph Steitz, Juliette Rouillon et Patrick Vignal pour le service français)