Continental : abaisse ses prévisions pour 2018

22/08/2018 | 12:09

Le groupe Continental publie ce jour un avertissement sur ses résultats, estimant désormais que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2018 devrait se porter à environ 45 milliards d'euros, avec une marge EBIT de plus de 9%.



Il anticipait jusqu'à présent un chiffre d'affaires de l'ordre de 46 milliards d'euros, avec une marge supérieure à 10%.



Le groupe justifie notamment cette révision par des attentes plus faibles en matière de ventes et des augmentations des coûts. Il assure néanmoins continuer à s'attendre à une croissance plus rapide que celle de ses marchés.



Suite à cette annonce, le titre du groupe chute lourdement à Francfort : -11,6% à midi.





