Continental : en retrait limité avec l'aide d'un broker

04/09/2018 | 15:49

En retrait de 0,7%, Continental surperforme un peu le DAX de Francfort (-1,3%) avec un relèvement d'opinion chez Bernstein de 'performance de marché' à 'surperformance', malgré une réduction de son objectif de cours à 210 euros.



'Conti a souffert de revers majeurs en 2018, avec deux avertissements sur résultats et un repli substantiel du cours', constate le broker, qui 'voit maintenant l'opportunité d'acheter une entreprise fondamentalement de grande qualité et bien placée à un prix attractif'.



