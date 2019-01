Continental : proche de l'équilibre après ses objectifs 2019

14/01/2019 | 10:19

Continental grappille 0,5% à Francfort, sur fond de la présentation d'objectifs pour 2019, dans un contexte de 'conditions de marché de plus en plus volatiles' et de 'changements technologiques profonds dans l'automobile'.



Sur la base des attentes du marché actuelles, l'équipementier allemand prévoit ainsi, pour l'année qui commence, un chiffre d'affaires d'environ 45 à 47 milliards d'euros et une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 8 à 9%.



A titre de comparaison, sur la base de données préliminaires, Continental estime avoir réalisé en 2018 un chiffre d'affaires d'environ 44,4 milliards d'euros, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 9,2%.



