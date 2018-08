Continental : résultats trimestriels conformes aux attentes

02/08/2018 | 11:57

L'équipementier automobile allemand Continental a fait état, au titre du deuxième trimestre, de résultats conformes à ses attentes, lui permettant ainsi de confirmer ses prévisions pour l'année.



Le résultat d'exploitation ajusté du deuxième trimestre du groupe est ainsi relativement stable (1,12 milliard d'euros, contre 1,13 milliard d'euros un an plus tôt), avec des ventes légèrement en hausse de 11,3 milliards d'euros, contre 11 milliards d'euros.



Pour le reste de l'année, s'il a souligné que le troisième trimestre est traditionnellement affecté par des effets saisonniers (les usines fermant leurs portes en été), le groupe Continental a déclaré s'attendre à un bon trimestre de fin d'année, lui permettant d'atteindre ses objectifs annuels.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.