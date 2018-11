La valeur du jour en Europe CONTINENTAL : de nouvelles inquiétudes sur les marges, le titre chute

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Continental (-4,35% à 132 euros) trébuche une nouvelle fois sur la place de Francfort, dans le sillage d’inquiétudes renouvelées concernant ses marges. Selon plusieurs traders, le directeur financier de Continental aurait déclaré que la marge du deuxième semestre, attendue à 8,5%, risquait de ne pas s'améliorer en 2019. Ces propos auraient été tenus lors d’une conférence organisée par la société de conseil en investissement Redburn, rapporte Reuters.Le 22 août dernier, l'équipementier automobile allemand avait déjà suscité une forte défiance de la part des investisseurs en lançant son second " profit warning " de l'année.Le groupe pointait du doigt des ventes plus faibles que prévu et une hausse des coûts liés à la transition vers les technologies hybrides et électriques.Ce mercredi, les malheurs de Continental ont participé à pénaliser les autres équipementiers automobiles, dans un climat déjà tendu pour le secteur. A Paris, Faurecia (-3,87%), Plastic Omnium (-3,06%) et Valeo (-1,22%) sont dans le rouge.Hier déjà, la séance avait été difficile pour le secteur automobile, dans le sillage d'inquiétudes ravivées quant à la guerre commerciale que livre les Etats-Unis au reste du monde. Tout était parti d'un article de WirtschaftsWoche. Selon le média allemand, Donald Trump pourrait annoncer des droits de douane de 25% sur les voitures importées aux Etats-Unis dès la semaine prochaine, après le G20 de ce week-end. Tous les pays seraient concernés, à l'exception du Canada et du Mexique.