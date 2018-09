Continental : Bernstein relève à 'surperformance'

04/09/2018 | 13:21

Tout en réduisant son objectif de cours à 210 euros, Bernstein relève son opinion sur Continental de 'performance de marché' à 'surperformance', jugeant le cours actuel 'attractif' après une 'très faible performance' cette année.



'Conti a souffert de revers majeurs en 2018, avec deux avertissements sur résultats et un repli substantiel du cours', constate le broker, qui 'voit maintenant l'opportunité d'acheter une entreprise fondamentalement de grande qualité et bien placée à un prix attractif'.



Bernstein perçoit à la fois les activités pneumatiques et automobiles du groupe allemand comme fortement positionnées en termes stratégiques, et il s'attend à ce qu'elles continuent d'apporter des retours solides à l'avenir.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.