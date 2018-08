Continental : Invest Securities n'est plus vendeur

03/08/2018 | 09:49

Invest Securities n'est plus d'avis de vendre l'action de l'équipementier automobile allemand Continental, sur lequel sa position est désormais 'neutre'. L'objectif de cours est parallèlement abaissé de 202 à 183 euros (- 9,4%), soit un peu en dessous du cours actuel du titre.



'Cette publication du 2e trimestre, qui suit l'annonce de la réorganisation du groupe en 2019 et 2020, se révèle un peu faible avec notamment une marge d'exploitation sous les attentes dans les activités Chassis & Safety, Powertrain et ContiTech', commentent les analystes. C'est finalement la baisse de l'imposition qui 'sauve' le bénéfice net.



Cela étant, Continental a 'globalement' confirmé ses prévisions pour 2018. Invest Securities ajoute que 'à long terme, la mise en bourse de Powertrain et peut être des activités Pneumatiques pourraient avoir un impact positif', mais aussi que tout cela est 'difficile à chiffrer à ce stade.' En attendant, les prévisions sont réduites, et avec elles l'objectif de cours.





