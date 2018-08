Continental : Oddo n'est plus à l'achat, réduit sa cible

28/08/2018 | 10:09

Suite à l'avertissement sur résultats publié la semaine dernière par Continental et la révision en baisse de ses estimations, l'analyste Oddo BHF annonce ce jour dégrader sa recommandation sur le titre de l'équipementier automobile, passant d'achat à neutre, avec un objectif de cours à 180 euros, contre 240 jusqu'à présent.



'Malgré la forte baisse récente du titre (-19% depuis 1M) qui semble suggérer que les difficultés du groupe sont désormais largement intégrées, il nous semble trop tôt pour revenir sur le titre face à un faible momentum de résultats à court terme, à l'absence de catalyseurs, et a fortiori au sentiment négatif ambiant autour du secteur automobile (craintes sur l'Europe et la Chine principalement). Au sein du secteur, nous maintenons notre préférence pour Michelin parmi les pneumaticiens et Plastic Omnium et Schaeffler parmi les équipementiers', résume Oddo BHF.



Rappelant qu'il s'agit du deuxième avertissement cette année après celui enregistré fin avril, l'analyste retient d'une conférence téléphonique organisée mercredi dernier que les nouveaux objectifs 2018 témoignent d'un deuxième semestre, et notamment d'un T3, 'qui sera très difficile', à la fois sur le plan de la croissance, de la rentabilité et de la génération de FCF.





