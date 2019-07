Continental : Barclays abaisse sa cible

09/07/2019 | 13:16

Barclays réitère sa recommandation 'pondérer en ligne' sur Continental, mais abaisse son objectif de cours de 148 à 140 euros, dans une note sur les constructeurs et équipementiers automobiles européens.



'Après une année 2018 très décevante (surtout pour Valeo et Continental) et une visibilité de marché limitée, les équipes de direction ont en début d'année, de façon compréhensible, fixé la barre relativement bas pour 2019', souligne le broker.



Il pense désormais qu'il sera difficile pour l'équipementier allemand de générer même la borne basse de sa fourchette de 1,4 à 1,6 milliard d'euros de free cash-flow en 2019, mais il affiche une préférence pour le titre par rapport à son pair français Valeo.



