Continental : Invest Securities abaisse sa cible

06/03/2020 | 09:32

Tout en réitérant son opinion 'neutre' sur Continental, Invest Securities abaisse son objectif de cours de 122 à 89 euros, dans le sillage d'un abaissement de ses estimations 2020/2022, hors effet du 'spin off' de Vitesco, de -31%/-25%/-9%.



'Après un premier trimestre 2020 annoncé en fort repli, le marché auto 2020 sera, non plus stagnant mais, pour cause de coronavirus, en recul de -2% à -5% et la baisse de la marge d'EBITA groupe (-0,9pt/-1,9pt) portent les guidances sous les attentes 2020', souligne-t-il.



Si sa nouvelle cible 'préserve un potentiel de +6% sur un scénario qui semble probablement arrivé au terme d'un cycle de deux ans de révisions en baisse', l'analyste juge qu'il est' trop tôt pour redevenir positif malgré les points d'entrée qui se font jour'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.