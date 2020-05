Continental : T1 'sans surprise', dit Oddo, neutre

08/05/2020 | 11:44

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'neutre' sur le titre Continental, après un T1 'sans surprise' en dépit d''une visibilité qui fait encore défaut'.



'Alors que le T2 et le S2 sont encore très incertains, il nous semble toujours trop tôt pour revenir sur Continental. En effet, si nous sommes persuadés que l'équipementier peut émerger plus fort et dispose d'atouts évidents à moyen terme (portefeuille produits, spin-off, exposition pneus et ContiTech), nous préférons attendre d'avoir une meilleure visibilité sur les mois à venir (environnement, restructurations, FCF) et maintenons notre préférence pour Plastic Omnium au sein des équipementiers', indique le broker.



Oddo BHF confirme au passage son objectif de cours de 70 euros, pour un potentiel de +7%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.