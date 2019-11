Continental : passant à l'achat, Citi vise 141 euros

01/11/2019 | 09:40

Le bureau d'études Citi a relevé son conseil sur l'action de l'équipementier automobile allemand Continental à l'achat, contre 'neutre' précédemment. La cible visée passe de 112 à 141 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 15%.



Les analystes comprennent bien le scepticisme des investisseurs quant à la capacité de Continental à se remettre en ordre de marche, alors que le secteur automobile traverse une mauvaise passe. Mais Citi relève aussi la restructuration de longue haleine (quoi qu'à pas lents) entreprise par la direction, l'attention particulière portée à la maîtrise des coûts, ce qui devrait s'étendre aux investissements. Et ce d'autant que la génération de trésorerie du groupe résiste bien à un marché devenu difficile.



Enfin, l'action Continental se traite, selon Citi, avec une décote de plus de 10% relativement à ses multiples historiques de valorisation.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.