Continental : Moody's abaisse ses perspectives de notation

29/08/2019 | 11:21

Moody's Investors Service a modifié ses perspectives de notation pour le fournisseur allemand de pièces automobiles Continental de 'stable' à 'négatif', en invoquant un environnement sectoriel 'plus négatif'.



L'agence a déclaré que le marché difficile pour les fournisseurs de pièces automobiles européens exerçait des pressions sur les marges bénéficiaires et les mesures financières de Continental.



Moody's a indiqué qu'il envisagerait de réduire la note de Continental en cas de nouvelle détérioration des marges, d'augmentation de l'endettement ou d'un affaiblissement des liquidités de la société.



Le passage au ' négatif ' affecte principalement la notation à long terme 'Baa1' de Continental.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.